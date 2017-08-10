Станислав Садальский объяснил, почему ему нравятся роли идиотов
Известный актёр Станислав Садальский объяснил, почему ему нравятся роли идиотов. Как сообщает VistaNews, артисту импонирует, когда над ним смеются.
По словам актёра, это вся его жизнь. В юности, когда Садальский ещё учился, он дал обещание наставнику, что будет браться за сложные драматические роли, вроде Гамлета, причём не важно, когда он её получит. Однако прошли годы, и мечта актёра показать себя, как такого персонажа, не осуществилась. Зато шуты и идиоты у него удаются хорошо. Садальский отметил, что в этом ему очень помогает «внешняя придурковатость».
Интернет-пользователи оценили такое признание актёра. По мнению многих из них, Садальский ведёт себя очень открыто и непосредственно, и это действительно подкупает, даёт стимул самим меняться, причём в лучшую сторону. Другие признались, что и сами в жизни постоянно играют клоунов и идиотов, потому что окружающим так удобнее.