Известный актёр Станислав Садальский объяснил, почему ему нравятся роли идиотов. Как сообщает VistaNews, артисту импонирует, когда над ним смеются.

По словам актёра, это вся его жизнь. В юности, когда Садальский ещё учился, он дал обещание наставнику, что будет браться за сложные драматические роли, вроде Гамлета, причём не важно, когда он её получит. Однако прошли годы, и мечта актёра показать себя, как такого персонажа, не осуществилась. Зато шуты и идиоты у него удаются хорошо. Садальский отметил, что в этом ему очень помогает «внешняя придурковатость».

Интернет-пользователи оценили такое признание актёра. По мнению многих из них, Садальский ведёт себя очень открыто и непосредственно, и это действительно подкупает, даёт стимул самим меняться, причём в лучшую сторону. Другие признались, что и сами в жизни постоянно играют клоунов и идиотов, потому что окружающим так удобнее.