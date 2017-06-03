Бузова сняла хвалебный кинофильм о самой себе

Теледива, а сейчас и певица Ольга Бузова отмечала накануне свой день рождения. Экс-супруге футболиста Дмитрия Тарасова исполнилось 32 года. Сегодня в YouTube появился кинофильм о ней, сами создатели называют его документальным.

Весь видеоролик длится около 17 минут. В нем задействованы нарезки записей с концертов, подготовок к ним и интервью. Разбавили их комментариями директора Бузовой, художника по освещению и постановщика ее клипов. Конечно же положительными.

Директор Бузовой в фильме рассказал, что всегда знал о мечте его подопечной о сольной карьере, и когда у человека происходят изменения в жизни, нужно вспоминать о своих целях и желаниях. Для того, чтобы что-то изменилось, нужно что-то применить. Он применил ее мечту и показал, насколько может измениться ход событий.

О том, что Ольга подала на развод с популярным футболистом Дмитрием Тарасовым все узнали осенью в позапрошлом году. С того момента прошло чуть больше года, а футболист уже успел сыграть свадьбу с моделью Анастасией Костенко. Также СМИ сообщают, что Анастасия беременна от Дмитрия.

Бузова в этот день отсняла несколько клипов, стала рекламным лицом нескольких компаний, блогером и многое другое. Регулярно в социальных сетях появляются слухи о ее романах, то анонимный поклонник присылает охапку цветов. Недавно же Ольга опубликовала из Таиланда фотоснимки с Тимуром Батрудиновым. Но на данный момент неизвестно, пиар ли это или между молодыми людьми действительно вспыхнул роман.