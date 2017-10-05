Стало известно, сколько Диана Шурыгина получила за участие в телешоу

Диана Шурыгина со своим супругом заработали за участие в разных телешоу практически полмиллиона рублей. Такими данными с прессой поделился неназванный друг Андрея Шлягина. Андрей же прокомментировал, что никаких миллионов они не заработали.

Их гонорары составили всего 50 тысяч рублей, 100 тысяч, и 150 тысяч рублей. Он отметил, что за все время они якобы получили всего 500 тысяч рублей. Он подчеркнул, что на телешоу Шурыгину заманивают и обещают стать на сторону самой Дианы, однако в итоге все им выходит боком.

В марте в прошлого года стало известно, что Шурыгина на тот момент входила в пятерку самых популярных на телевидении и социальной сети. За мелкие интервью она брала не менее 30 тысяч рублей при этом ценник на развернутую беседу варьировался. Последний громкий скандал, в котором участвовал ее супруг, случился 15 января текущего года. Шлягин накинулся на участника шоу Александра Рухлина, который занялся половым актом с его супругой.