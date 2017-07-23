Светлана Ходченкова празднует 35-летие

Российская популярная актриса Светлана Ходченкова празднует свое 35-летие. За относительно недолгую карьеру артистка сыграла почти в сотне фильмов.

21 января актрисе кино из России Светлане Ходченковой исполнилось 35 лет. Молодую артистку заметил знаменитый кинорежиссер Станислав Говорухин и предложил поучаствовать в его работе.

После замечательной игры в фильме «Благословите женщину» к Ходченковой пришла слава. Ее стали нарасхват приглашать в различные кинопроекты, и к настоящему времени она снялась почти в сотне киноработ.

Примечательно, что Светлана Ходченкова ведет не такой выдающийся образ личной жизни. Поклонники знают ее как скромного человека, не афиширующую отношения в социальных сетях. Также актрису нельзя заподозрить в скандальных историях.