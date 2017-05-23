Певица Глюкоза заинтриговала поклонников переменами в своей жизни

Певица Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, стала открыто намекать своим фанатам о том, что в её жизни грядут перемены и они как-то связаны с США.





Об этом она написала в своём Instagram. Там она поместила запись, в которой выразила свои мысли по поводу игр судьбы. Певица отметила, что меньше и меньше верит в то, что судьба – случайность: «Хотя раньше мне казалось, что все дело случая, а потом я поняла: не нужно ждать случая, его нужно создать и придумать самому».



Сейчас Наталья находится в Лос-Анджелесе, где она «окончательно закрепила своё наблюдение». Что стало причиной её решения, она не призналась, а предложила угадать фанатам. Версий было немного и зачастую они связаны с климатом и атмосферой города. Тем не менее не исключено, что Глюкоза присоединилась к касте артистов, которые совершенствуются, записывая музыку в США или подписывая контракты с американскими лейблами.