Анджелина Джоли заявила, что не планирует заводить новые отношения

Известная американская актриса и многодетная мать Анджелина Джоли проинформировала СМИ, что у неё нет нового мужчины и отношений. Об этом передает портал Vladtime, ссылаясь на иностранные источники.

Недавно СМИ распространили информацию о том, что Анджелина Джоли встречается с успешным бизнесменом и счастлива в новых отношениях. Такая неправдивая информация возмутила актрису и она поспешила дать опровержение. По словам Джоли, в данный момент она не думает о романах с мужчинами, а занимается воспитанием своих детей. «Анджелина Джоли ни с кем не встречается и не будет этого делать ещё очень долго. Она ориентирована на своих детей и их потребности», - утверждают друзья актрисы.

Окружение Джоли сообщили, что знаменитость предпочитает проводить время только со своими детьми и семьей. При этом бывший муж актрисы Брэд Питт не теряет зря времени и ходит на свидания с известными дамами.