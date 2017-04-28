Диану Шурыгину подвела неграмотность

Популярный блогер и не менее нашумевшая личность, которая стала жертвой насилия, Диана Шурыгина показала на всю страну свою неграмотность.

Известность Шурыгиной принесло ее изнасилование. В своем посту она решила обратиться к своим зложелателем с помощью цитаты, но или из-за своей неграмотности, или из-за невнимательности изложить пост без ошибок девушке не удалось. За это она моментально была раскритикована подписчиками. Неправильное изложение слова «афоризм» повлекло массу комментариев, в том числе советы по изучению русского языка для корректного общения с другими пользователями и не только, так как в прямом эфире она и двух слов связать не может.

«Вот афоризма, идеально подходит к ситуации: «В чужом глазу соринку видишь, а в своем - бревна не замечаешь», - отписалась блогерша. Критику Диана старается оставлять без внимания. Но когда ее слишком много, то может и применить более жесткую манеру общения. На самом деле ей жалко, что в мире встречаются глупые, аморальные люди и она их жалеет. Тех, кто поддерживает Шурыгину, она всегда благодарит, они ей придают силу и уверенность в себе.