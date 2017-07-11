Поклонники обиделись на Гарика Харламова из-за насмешки над немецкими актёрами. Юморист, побывав в Берлине, прогулялся по местной Аллее звёзд, заявив, что тамошние артисты никому известны и не нужны, как сообщает VladTime.

В настоящее время Гарик Харламов в Германии по делам, однако находит время и на отдых, показывая свои действия поклонникам в Instagram. Один из последних опубликованных постов сильно обидел интернет-пользователей, среди которых нашлись и немцы либо те, кто долго живёт в этой стране. Ночная прогулка по Берлину не понравилась подписчикам Харламова из-за комментария в адрес местных артистов.

Люди с сарказмом начали интересоваться, а кому юморист известен и нужен в Германии. Гарик Харламов не стал молчать, посчитав, что подписчики просто решили облить его грязью. После этого появилась публикация с участием немецкого актёра Тиля Швайгера, задействованного в номере Comedy Club. По мнению интернет-пользователей, тематика оказалась слишком болезненной для Харламова. Некоторые тут же заявили, что юморист обязан извиниться.