Елена Ваенга показала крещенское купание своего обнаженного мужа

Певица Елена Ваенга разместила в своем аккаунте в соцсетях видеоролики, которые запечатлели ее купание в проруби на Крещение. На видео также присутствует ее муж, который полностью оголился для купания, что вызвало бурное обсуждение пользователей.

В своем Instagram-аккаунте Елена Ваенга разместила два видеоклипа. Оба вызвали массу комментариев от пользователей. Однако, поводы для обсуждение каждое видео дало разные. На первом видео Елена Ваенга сама трижды окунается в прорубь. Как и многие другие звезды шоу-бизнеса певица решила показать подписчикам, как она празднует Крещение. Помимо комментариев с одобрением и комплиментами за смелость Ваенга встретила и критику. Так, ей напомнили о недавней болезни. Комментаторы усомнились в том, стоило ли певице рисковать своим здоровьем.

Однако, наибольшее обсуждение вызвало второе видео. На нем супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев также окунается в прорубь. Но, муж певицы решил нырять полностью обнаженным, что отчетливо рассмотрели пользователи. По мнению комментаторов, для такого обряда обнажаться не стоило. Более того, Ваенгу обвинили в невнимательности. Певица, по всей видимости, не заметила, что во время погружения в воду ее супруг демонстрирует не только смелость и веру, но часть своих половых органов.