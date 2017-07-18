Актриса Натали Портман призналась, что была жертвой сексуального терроризма

Популярная голливудская актриса Натали Портман призналась общественности, что в 13 лет её преследовал сексуальный маньяк и писал ей ужасающие письма. Теперь актриса старается скромнее одеваться и не участвовать в фильмах с эротическими сценами.

36-летняя Натали Портман в субботу. Во время женского марша в Лос-Анджелесе выступила с заявлением, где открыто призналась, что знает о сексуальном домогательстве не понаслышке. Ещё в 13 лет у неё был сумасшедший поклонники, которые терроризировал актрису своими письмами сексуального характера.

Тогда молодой актрисе пришлось даже обращаться в полицию, чтобы отыскать сексуального террориста. Также Натали долгое время посещала психолога и сейчас контролирует свое поведение на публике, а также не участвует в кинофильмах с эротическим уклоном.