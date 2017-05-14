Порноактриса из США рассказала о романе с Трампом

Порноактриса из США Стефани Клиффорд рассказала о романе с американским президентом Дональдом Трампом. В Вашингтоне назвали информацию ложью.

В Соединенных Штатах разгорается новый сексуальный скандал. Правда, теперь не с домогательствами, а по обоюдному согласию партнеров.

Главными действующими лицами стали президент США Дональд Трамп и бывшая актриса порнофильмов Стефани Клиффорд, снимающаяся под псевдонимом Stormy Daniels.

Артистка самого откровенного жанра киноискусства рассказала, что имела сексуальную связь с Трампом 12 лет назад. Клиффорд пояснила, что ничего особенного тогда не было и все происходило в одной примитивной позе, что неудивительно для человека его возраста. После полового сношения миллиардер попросил на долгую память у актрисы автограф и удалился. Об этом порнозвезда поведала журналистам еще в 2011 году, а теперь подробности той встречи вновь всплыли наружу, несмотря на то, что защитники Дональда Трампа заплатили секс-символу более ста тысяч долларов за неразглашение интимной информации.