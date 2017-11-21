В Сеть выложили интимные снимки звезды «Улицы коронации»

Бывшая актриса популярного сериала «Улица коронации» Мелисса Джонс стала жертвой хакеров, которые опубликовали её фотографии «из спальни».





Молодая актриса была задействована в съёмках продолжения культового сериала «Улица коронации» в 2017 году, который является самым длинным сериалом в истории телевидения. Она стала второй актрисой сериала, у которой есть какие-либо физические ограничения, - девушка родилась без части правой руки. Западные СМИ были первыми, кто сообщил девушке об украденных фотографиях.



Снимки успели удалить. На них была запечатлена сама Мелисса, занимающая сексом с неким молодым человеком. Как и кому попали этим фотографии точно узнать не удалось. Сама Мелисса Джонс попросила прощения у каждого, кто видел фото, сказав, что она не имеет к их сливу никакого отношения.