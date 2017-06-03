Как проходит жизнь астраханцев после проекта “Дом-2”

Популярный телепроект “Дом-2” за всю историю существования стройки принял в свои апартаменты четырех астраханцев.

Одним из самых популярных был и остается Алессандро Матераццо (он же Александр Курышко), родина которого Ахтубинск. Он решил строиться с 2007 года. Были периоды, когда он покидал проект, но все равно возвращался обратно. Своим псевдонимом Саша намекал на присутствие в его жилах итальянской крови. Одна из ведущих, Ольга Бузова, была очарована Александром. Но мимолетное помутнение прошло очень быстро. На данный момент ахтубинский итальянец живет в Москве.

Астраханка Алена Шворак была замечена на телестройке в 2012 году. Она пришла к Венцеславу Венгржановскому. Но время ее пребывания ограничилось почти неделей. После шоу девушка была замечена как сотрудница одного из астраханских банков. Чуть больше смогла продержаться Анжелика Конте. Она пришла в 2014 году. После своего двух недельного пребывания, она покинула стройку. Теперь ее жизнь проходит в Москве, где она работает моделью. Четвертая астраханка - Елена Трофилова, она покинула проект совсем недавно.