Сергей Шнуров спел вместе с роботом

Солист группы «Ленинград» записал дуэт с роботом. Сергей Шнуров под гитару рассказал, что в жизни ему всё равно на происходящее. Песня вышла, разумеется, с цензурой, как полагается Шнурову.

Исполнитель поставил перед собой небольшого робота, который подпевал и время от времени двигался по асфальту. Несмотря на то, что акцент делался именно на солиста «Ленинграда», роботу досталось больше лестных комментариев от фанатов. В основном они пришли к выводу, что такая техника в скором времени будет не только песни петь, но и полностью заменит человека.

Сам же Шнуров не стал рассказывать, где он взял робота и почему с первую песню с ним записал именно про равнодушную ко всему жизнь.