Британский певец Эд Ширан объявил о помолвке с бывшей хоккеисткой

Музыкант Эд Ширан из Великобритании в своем Instagram-аккаунте рассказал подписчикам о своей помолвке с экс-хоккеисткой Черри Сиборн. По словам Ширана, перед Новым годом он «обзавелся невестой» и очень счастлив.

В Instagram Эда Ширана, аккаунт которого насчитывает 19,1 миллионов подписчиков, появилось сообщение о том, что певец сделал предложение своей возлюбленной. С Черри Сиборн музыкант знаком еще со школы. В средних классах они учились вместе.

После этого, с 2015 года пара музыканта и спортсменки начала встречаться. Теперь Эд Ширан рассказал своим подписчикам о том, что прямо перед Новым годом он «обзавелся невестой». Музыкант делится, что он и его возлюбленная очень счастливы.

26-летний музыкант имеет массу поклонниц по всему миру, его творчество оценили многие критики. Не так давно он получил Орден Британской империи, церемония вручения состоялась в Букингемском дворце. Снимок с признанием о венчании уже набрал больше 4 миллионов лайков, в комментариях паре желают счастья и долгой любви.