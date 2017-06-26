Эвелина Блёданс в поисках суженого через соцсети

Артистка Эвелина Блёданс рассказала, что хочет найти себе вторую половинку с помощью социальных сетей.

На ее личной страничке она опубликовала видеоролик, в котором призывает потенциальных кандидатов "дерзать". Эвелина выложила маленькое шуточное видео, в котором звезда принимает букет цветов от молодого человека, однако она отвергает его и объявляет о начале кастинга на роль жениха для себя.

Она пригласила всех желающих пройти на ее страничку. Самых смелых и уверенных в себе написать теледиве и понравиться ей. Кроме этого, Эвелина примет участие в телепрограмме Ларисы Гузеевой "Давай поженимся". Возможно там артистке удастся найти суженого.

Публикация всего за несколько часов уже набрала около 115 тысяч просмотров и комментариев. Эвелина спросила у поклонников, есть ли вообще смысл искать супруга с помощью телевидения.

Некоторые дали совет актрисе посетить эфир "Первого канала", возможно там есть шансы найти достойного молодого человека. Большая часть фоловеров засыпали звезду комплиментами и любовными признаниями. Остальные прокомментировали, что также примут участие в данном кастинге.

Ранее стало известно, что во время увеличения груди, Эвелина похвасталась откровенным фотоснимком в купальнике.