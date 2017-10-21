Кэтрин-Зета Джонс встала на сторону Дугласа в секс-скандале

Оскароносная семейная пара Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс всячески поддерживают движения против насилия. Поэтому когда актера обвинили в сексуальном домогательстве тридцатилетней давности, Кэтрин моментально встала на его защиту.

На днях Майкл Дуглас был обвинен в приставаниях, которые имели место еще 32 года назад. Он приставал к своей помощнице. На что Кэтрин отреагировала полной поддержкой мужа. Она заявляет, что Майкл ей рассказал о таком событии в его жизни и что она безоговорочно доверяет мужу. Что же касается обвинений в домогательствах, то они произошли в 80-х годах, когда семейная пара еще не воссоединилась.

Семейная чета полностью поддерживают движение против насилия. Со слов журналистки Сюзан Броуди, Дуглас позволял себе пошлые высказывания в ее присутствии и в один прекрасный момент занялся самоудовлетворением. После такого инцидента ей было не по себе оставаться с актером наедине, а спустя время они и вовсе распрощались. Кэтрин-Зета Джонс целиком и полностью встала на защиту своего супруга.