На шоу Урганта поддержали танцующих курсантов аналогичным клипом

Скандал вокруг танцующих курсантов продолжает набирать обороты, на шоу Урганта также решили не игнорировать конфликт и поддержать флешмоб против травли парней. Певец Сергей Лазарев, ведущий Иван Ургант и его коллеги Хрусталев и Гудков танцуют под Satisfaction в нижнем белье.

Видеозапись танца, которым шоу Урганта и Сергей Лазарев поддержали курсантов, была опубликована на странице телепрограммы «ВКонтакте». Ролик был сделан еще в 2015 году, но сейчас на него наложили другую песню и, тем самым, клип стал продолжением флешмоба. Танцующие курсанты вызвали в Сети массу осуждений. Учащиеся Ульяновского института гражданской авиации, по мнению пользователей, опозорили военных и не должны были танцевать в нижнем белье.

Несмотря на преобладающую волну осуждения, некоторые решили поддержать курсантов. Студенты некоторых университетов также снимают аналогичные клипы. Однако, видеозаписи чаще всего выглядят как пародии. Кроме курсантов из Ульяновска пока никто больше не решился на камеру танцевать в БДСМ-костюмах и есть бананы.