Сати Казанова рассказала, кто спас её от срыва свадьба

Певица Казанова рассказала, кто было тем человеком в её жизни, который преподал ей урок и спас от срыва свадьбы.





Откровением певица поделилась в своём блоге в Instagram. По её словам, предсвадебный период она перенесла очень сложно, поскольку из-за командировок жениха многое делала сама. При телефонных разговорах с тогда ещё будущим супругом Сати часто жаловалась на всё и впадала в уныние. «В один прекрасный момент дошло до того, что Стефан сказал: «Слушай, дорогая, если цена свадебного праздника - такое несчастное состояние, в котором нет места твоему счастливому щебетанию, то тогда давай отменим ее.» Он сделал небольшую паузу. Я слушала и покорно молчала», - рассказывает Казанова.



Именно Стефано перечислил все блага, которыми награждена Сати и за которые должна быть благодарна. Она так и назвала тот случай – урок благодарности. Стоит отметить, что данной записью Сати Казанова смогла заставить многих подписчиков переосмыслить своё поведение и жизнь, за что он тоже сказали своё спасибо.