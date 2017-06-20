Украинская популярная певица Вера Брежнева танцевала для водителей на парковке в США. Клип, который она выложила в Сеть, уже просмотрели несколько миллионов раз.

В социальной сети Instagram на днях появился интересный ролик, главной героиней которого стала знаменитая экс-участница группа «ВИА Гра» Вера Брежнева.

35-летняя знаменитость находилась на территории подземного паркинга для автомобилей. Затем она на виду у других водителей вышла из собственного автомобиля и начала зажигательно танцевать под мотив композиции «Ты мой человек».

Примечательно, что в этот момент проезжали другие автомобили и удивлялись происходящему. Затем смонтированный ролик оказался на просторах всемирной паутины и сразу же набрал рекордное количество просмотров.

Ранее наш информационный портал сообщал, что Филипп Киркоров сильно удивился произношению слова «глиттер» в исполнении Веры Брежневой. Певица сказала, что любит девушек с глиттером.