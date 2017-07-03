Наталья Фриске вернулась на эстрадную сцену. Сестра умершей от онкологии певицы Жанны Фриске намерена продолжить карьеру поп-исполнительницы.

31-летняя Наталья Фриске после всех невзгод, что обрушились на ее семью за последние несколько лет, вновь решила начать петь на профессиональном уровне. Сестра безвременно ушедшей в мир иной лидера группы «Блестящие» Жанны Фриске стремится наверстать упущенное и вновь рискнула сделать робкие шаги по возвращению на большую сцену после десятилетнего перерыва.

Напомним, что Наталья пела вместе со своей сестрой в одном коллективе, однако через короткое время после изнуряющего гастрольного графика поняла, что это не ее и занялась косметологическим бизнесом.

Спустя почти десять лет после проведения благотворительного концерта, посвященного старшей сестре, она познакомилась с экс-солистом группы «Турбомода». Александр Попов предложил ей записать первую совместную композицию и уговорил вернуться на эстрадную сцену в качестве исполнительницы популярных песен.