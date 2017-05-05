Марина Анисина поддалась критике из-за «свадебного» платья на Русском балу

Фигуристка Марина Анисина в своем Instagram поделилась фотографиями с «Русского бала Царей и Цариц в Париже», как сама она назвала данное мероприятие. Пользователи раскритиковали Анисину за белое платье, которое слишком похоже на свадебное.

Как стало известно, 42-летняя Марина Анисина вновь предстала перед поклонниками в образе невесты. Однако, поводом для этого стала не свадьба, а бал в Париже, куда фигуристка отправилась танцевать. С мероприятия Анисина выложила много снимков в своем Instagram, а пользователи высказали свое мнение по поводу ее образа.

Пользователи отметили, что платье не соответствует мероприятию. Его назвали свадебным и упрекнули Анисину в том, что женщина снова хочет примерить на себя образ невесты. Более того, пользователи указали на неудачный фасон платья, которое невыгодно, по мнению юзеров, подчеркивает недостатки фигуры Анисиной.

Несмотря на это, нашлись и те поклонники, которые оценили снимок положительными комментариями. Подписчики оставили много лестных комплиментов Марине Анисиной. Такие юзеры отметили, что для своих лет фигуристка хорошо выглядит и платье ей идет.