Пышнотелая модель обвинила Ким Кардашьян в «плагиате больших бедер»

38-летняя модель Николь Остин в своем Instagram утверждает, что именно она 21 год назад стала основательницей моды на широкие бедра и пышные формы. Снимками из прошлого модель намекает подписчикам на то, что Ким Кардашьян и Никки Минаж взяли с нее пример и прославились благодаря «объемной пятой точке».

Как утверждает Николь Остин, именно она доказала всему миру, что девушки с аппетитными формами сексуальны. По словам модели, она начала демонстрировать свое тело еще тогда, когда в тренде была худоба.

Николь Остин приписывает себе звание первой девушки, которая стала смело демонстрировать пышные бедра без стеснений. Благодаря ей, утверждает модель, сейчас славу имеют такие звезды как Ким Кардашьян и Никки Минаж.

До заявления Николь Остин пользователи были уверенны, что эпоха моды на широкие бедра была начата Ким Кардашьян, которая в 2014 году снялась в известной фотосессии. Именно тогда супруга Канье Уэста удержала на своей пятой точке бокал с шампанским.

Пользователи отметили, что Николь Остин и правда появилась среди звезд одной из первых с такими пышными формами. Тогда не было соцсетей и получить популярность было сложнее. Чтобы стать известной модель должна была попасть на обложку журналов, для модели Николь Остин это было сложно, но она справилась.