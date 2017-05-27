Братья-блогеры из Хакасии снялись в клипе Тимберлейка

Братья-блогеры из Хакасии Кирилл и Филипп Ревега снялись в клипе американского музыканта Джастина Тимберлейка. Всего за пару дней новый клип смог набрать отличную популярность.

18 января музыкальным поклонникам и критикам была представлена новая работа знаменитого певца и актера из США Джастина Тимберлейка. Для российских пользователей Сети клип примечателен тем, что в нем снялись влогеры из республики Хакасия.

Братья-близнецы Кирилл и Филипп Ревега уже отписались своим подписчикам в социальных сетях, что случилась в их творческой жизни новая веха.

Видеоверсия композиции Supplies начинается с абаканских блогеров Кирилла и Филиппа Ревега. Молодые люди уже несколько лет занимаются созданием собственного YouTube-канала, на котором публикуют ролики про свою жизнь.

Близнецы Ревега отметили, что клип Тимберлейка снимал известный режиссер, работавший ранее со многими звездами западной поп-сцены. Примечательно, что клип всего за два дня просмотрели несколько миллионов человек.