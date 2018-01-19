Порнозвезда Елена Беркова окунулась на Крещение в прорубь

Порнозвезда Елена Беркова окунулась в прорубь на Крещение. В подмосковной деревне Крёкшино звезда фильмов для взрослых в светлом купальнике искупалась в ледяной воде.

Как стало известно из СМИ, звезда порнофильмов Елена Беркова решила присоединиться к традиции окунаться в прорубь на Крещение. Издавна данный ритуал считается способом «смыть» грехи и проникнуться религиозным праздником. Православные учение свидетельствуют о том, что 19 января вода становится святой и купаться в проруби очень полезно.

Елена Беркова не стала игнорировать традицию. Однако, как уверенны некоторые пользователи, порнозвезда в очередной раз решила показать тело в купальнике и привлечь внимание пользователей.

К купанию проруби присоединились многие известные личности. Помимо звезд и представителей шоу-бизнеса, в прорубь ныряли и политики. Так, стало известно, что Собчак окунулась в прорубь на 40-градусном морозе. Ксения Собчак решила искупаться в ледяной воде в купели города Томска.