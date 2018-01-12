СМИ: Шурыгина и Семенов могут стать ведущими скандального шоу

Диана Шурыгина и Сергей Семенов могут стать ведущими скандального шоу на российском телевидении. Об этом заявил источник, связанный с Андреем Малаховым.

В настоящее время прорабатываются организационные моменты будущего телевизионного ток-шоу, на котором будут обсуждаться житейские проблемы, основанные на взаимоотношениях полов. Ведущими новой телепередачи могут стать Диана Шурыгина и Сергей Семенов.

Молодые люди стали широко известны благодаря скандалу с изнасилованием девушки на вечеринке. Шурыгина обвинила во всем Семенова, и тот вынужден был провести в тюрьме около одного года. Молодой человек совсем недавно освободился из мест лишения свободы по УДО.

Организаторы телешоу пока никак не раскрывают тайны возможного совместного эфира, однако источник, близкий к телепрофи Андрею Малахову, не исключает такой возможности. Что о таких перспективах думают сами герои скандального шоу, пока неизвестно.