Диана Шурыгина хочет, чтобы хейтеры были изнасилованы

Изнасилованная Диана Шурыгина продолжает привлекать внимание подписчиков и хейтеров к своей деятельности. В своём блоге она заявила, что все несогласных с её позицией надо изнасиловать.

«Хочу, чтобы в этом году всех моих хэйтеров изнасиловали и после, я создам группу поддержки для них», - написала Шурыгина в Telegram. Стоит отметить, что это далеко не первое громкое заявление 18-летней девушки в адрес несогласных с её позицией и постоянно критикующих подписчиках. В рамках телевизионных проектов Шурыгина не реагировала на замечания и критику своих зрителей и подписчиков в социальных сетях.

Даже присутствующие гости в «Пусть говорят» не удостоились её внимания. «Мне всё равно, что хотите, то и думайте», - регулярно повторяла Шурыгина. Желание, чтобы хейтеров изнасиловали, вызвало волну негодований в соцсетях. Некоторые полагают, что именно такую реакцию Шурыгина и ожидала увидеть.