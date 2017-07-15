Взрослую Пуговку из «Папиных дочек» в Сети сравнили с Дианой Шурыгиной

Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» - Екатерина Старшова в своем Instagram показала снимок с макияжем. За «бойцовский окрас» пользователи сравнили Старшову с Дианой Шурыгиной, на которую актриса стала сильно похожа в новом образе.

В своем Instagram Екатерина Старшова поделилась новым снимком. На нем она показывает, как ее накрасили перед выходом на лёд. Пользователи оценили повзрослевшую Пуговку, но отметили, что она очень похожа на скандально-известную Диану Шурыгину.

Красотой 16-летней Старшовой нередко поражаются в Сети. Вокруг ее взросления даже появился мем, показывающий, как сильно выросла Пуговка за последние годы. Екатерина Старшова часто публикует в своем микроблоге снимки и старается поддерживать связь с поклонниками. Пользователи отметили, что новый образ не сильно идет Старшовой. С ним она, по мнению комментаторов, выглядит старше и немного вульгарной. Более того, в пример ей поставили ее сходство с Дианой Шурыгиной. Макияж взрослой Пуговки сделал ее очень похожей на героиню скандальных эфиров и телешоу.