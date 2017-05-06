Известная телеведущая и певица из Росси Ольга Бузова рассказала о размере своей груди. Она в резкой манере ответила всем недоброжелателям в Сети.

32-летняя Ольга Бузова никогда прежде не признавалась, какой истинный размер ее груди. Известно, что звезда шоу-бизнеса никогда не пользовалась услугами пластической хирургии. В день своего рождения Бузова решила приоткрыть давний секрет и сообщила, что обладает полноценным вторым размером груди. В этом можно убедиться, просмотрев многочисленные фотоснимки знаменитости в социальных сетях.

Впрочем, в истинность ее слов поверили не все. Кто-то из пользователей Сети заявил, что у нее едва прослеживается даже первый размер.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова рассказала о своем намерении любить. Тогда ее откровенное фото в одном купальнике из Тайланда появилось в социальной сети Instagram ради привлечения внимания к творчеству.