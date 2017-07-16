Анастасия Волочкова сказала, по какому адресу ей отправлять букеты роз

В свой 42-й День рождения балерина Анастасия Волочкова решила рассказать, куда можно отправлять её любимые белые розы.





Так в свой день женщина оригинально прорекламировала одно из московских заведений. «Я Вас искренне люблю. И после этого мне хочется сделать этот день домашним, светлым и уютным... Но, возможно, вечером приеду в мой любимый Дюран Бар просто посидеть красиво. Так что, если цветочки, то туда можно. Я так люблю цветы!» - пишет в своём блоге Волочкова.



Запись она подкрепила новым фото с новым букетом любимых белых роз от некого «господина А», отметив, что это был самый долгожданный букет. Кстати, «Вас» в обращении было адресовано именно этому мужчине, которого Волочкова упорно скрывает. Поклонники в очередной раз присоединились к поздравлениям и пожелали узнать, о ком так отзывается Анастасия. Однако их просьбы пока не услышаны.