Актер Юэн Макгрегор после 22 лет брака подал на развод

СМИ сообщили, что актер Юэн Макгрегор подал на развод со своей супругой Ив Мавракис, с которой прожил в браке 22 года. По данным журналистов, пара не живет вместе уже с мая 2017 года.

Как стало известно из СМИ, которые сослались на приближенные к актеру источники, актер «Звездных войн» и фильма «На игле» решил развестись со своей женой. По данным, между Макгрегором и его супругой Мавракис уже давно возникают разногласия и конфликты.

У супружеской пары, которая в браке прожила 22 года, есть 4 детей. Актер и его жена – родители 2 биологических и 2 приемных дочерей. В СМИ уточняется, что пара уже начала обсуждение опеки над детьми и обратилась за помощью к юристам. Юэн Макгрегор не против совместной опеки и намерен помогать семье алиментами и другими видами помощи.

Как утверждают источники, пара не живет в одном доме уже с мая 2017 года. Между ними часто возникали споры, которые они не могли разрешить. Теперь же, актер Юэн Макгрегор и его жена Ив Мавракис решили развестись после 22 лет брака.