Клип украинской группы оказался в ТОП-10 по популярности в мире

Музыкальный клип в исполнении украинской группы оказался в топ-10 среди самых популярных в мире. Как информируют СМИ, опубликован список с наиболее известными музыкальными видео-клипами за декабрь минувшего года, по регионам.

Полагаясь на опубликованную информацию, самыми прослушиваемыми композициями в Российской Федерации оказались «Розовое вино» исполнителей Элджей и Feduk и «Тролль» украинских исполнителей «Время и стекло».

На просторах Северной Америки наиболее востребованной была композиция Gucci Gang рэп-исполнителя Li Pump. Напомним о том, что был опубликован рейтинг топ-10 композиция в мире. В нем русскоязычная композиция «Тролль» смогла занять седьмую позицию.

Напомним, что ранее музкальный клип "Тролль" опубликованный на популярном сервисе YouTube смог набрать порядка 40 миллионов просмотров.