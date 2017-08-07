Ирена Понарошку стремительно теряет популярность в Сети

Телезвезда Ирена Понарошку за время своего отсутствия потеряла приличное количество подписчиков, о чём она рассказала в блоге.





Ирена Понарошку поделилась с подписчиками «закулисьем» своего аккаунта в Instagram. А если точнее, то она опубликовала скрины статистики охвата посещения её страницы. Как оказалось, за те девять дней, что она провела с семьёй и не делала публикаций в социальную сеть, количество её подписчиков сократилось в 3,5 раза.



Поклонники попросили телеведущую не расстраиваться по этому поводу, поскольку её возращения дожидались только самые верные. «Щас мы Вас отлайкаем и откомментируем по полной! Вернем былое!», «Отпало все лишнее, истинные ценители аккаунта ждали и очень скучали!» - пишут они в комментариях. Также интересный факт фолловеры отметили особым вниманием: за это время мужчин среди подписчиков стало меньше на 1%, тогда как женщин прибавилось на этот же показатель. Это немало рассмешило пользователей: «1% мужчин за это время стал женщинами».