Тайный ухажёр подарил Ольге Бузовой слона

Тайный ухажёр утром 20 января подарил Ольге Бузовой слона в её День рождения. Певица уже начала на нём ездить по острову, удивляя всех окружающих.

Бузова уже смогла оседлать слона в свой День рождения. Кто именно сделал такой необычный подарок на данный момент неизвестно. Поклонники подозревают, что это либо новый ухажёр, либо Тимур Батрутдинов. Но с другой стороны, у юмориста вряд ли нашлись бы деньги на такой необычный подарок.

Сам же слон в Таиланде считается священным животным, и его владельцы, как правило, обречены на счастье на протяжении всей жизни. В соцсетях уже появился короткий фрагмент с её путешествий по Таиланду. Несмотря на такой необычный подарок, забрать слона в Москву Бузовой не удастся.