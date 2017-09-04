Елена Темникова подружилась с акулой на Мальдивах

Певица Елена Темникова поделилась с подписчиками видео со своей новой «подругой», с которой познакомилась во время отдыха на Мальдивах. Ради неё девушка даже «искупала» свой новенький iPhone.





В Instagram певицы появилось увлекательное видео, на котором Елена запечатлела акулу. «Подругой» хищника провали фанаты. Они были поражены мирными отношениями между кумиром и водным обитателем. И если кто-то был обеспокоен безопасностью самой Темниковой, интересуясь, как можно так спокойно себя вести рядом пусть с маленькой, но всё же акулой.



Другую, большую часть подписчиков волновало состояние десятого iPhone певицы. Ради завораживающих кадров она опустила гаджет на несколько секунд в солёную воду. «Это того стоило, а что может случиться с телефоном? Мне кажется, за 100 тысяч он должен быть водонепроницаемым», - пишет одна из поклонниц. Позднее Елена рассказала, что телефон пока работает, на что фанаты попросили её сделать ещё пару диковинных для российского обывателя роликов.