Охранники Леонардо Ди Каприо выгнали Анну Седокову с пляжа в Таиланде. Как сообщает VladTime, голливудский актёр арендовал это место, и теперь всех заставляли оттуда уходить, чтобы никто не снимал отдых артиста.

Анна Седокова подчеркнула, что обращались с ней очень плохо. Она гуляла по пляжу с детьми, а её преследовала охрана. Представители Ди Каприо вели себя так, как будто певица – преступница. Они забрали у неё весь контент с камер, и у артистки случился нервный срыв. Анна Седокова поругалась с дочерью Алиной.

По словам певицы, они с детьми пришли на пляж исключительно потому, что он очень красивый, и хотелось это показать всем. Однако Таиланд оказался не гостеприимной страной. Анна Седокова предупредила, что к туристам здесь относятся не очень хорошо, а её дочь заметила, что представителей местной инфраструктуры интересует только возможность взять побольше денег. Все подробности этого случая певица пообещала рассказать в выпуске программы «Вокруг света во время декрета» на СТС.