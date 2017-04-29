Звезда "Зачарованных" возвращается на экраны после победы над раком

Известие о том, что актриса сериалов «Район Беверли Хиллз» и «Зачарованные» Шеннен Доэрти возвращается на экраны, появилось после выхода в свет трейлера телесериала «Смертельное влечение». Напомним, что ранее актриса одержала победу над раком.

Поклонники обратили внимание на кадр, в котором актриса красиво появляется с оружием в руках и произносит слова о том, что прежде чем что-то сделать, нужно убедиться в необходимости этого.

Киносериал представляет собой ремейк фильма, который появился на экранах в далеком 1988 году и завоевал большую популярность. Главные роли в кинокартине были сыграны Вайноной Райдер и Ким Уолкер. Шеннен же досталось сыграть главную злодейку Хезер Дюк. Какую роль сыграла известная актриса в новом сериале пока не известно. Первые серии выйдут в эфир уже этой весной.

Напомним, что несколько лет тому назад, у наиболее популярной «ведьмы» США был диагностирован рак груди. В 2016 году актрисе была сделана операция, связанная с удалением молочной железы. Практически спустя год болезнь отступила и Шеннен опять приступила к своей работе.