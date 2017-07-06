Обнаженная Ольга Бузова рассказала о своем стремлении любить

Не так давно Ольга Бузова, отдыхающая в Таиланде в компании с Тимуром Батрутдиновым, в своем Instagram выложила «обнаженное» фото в черном нижнем белье. В комментариях к снимку ведущая «Дома-2» указала, что на любовь она имеет одну ночь, хештегом #яхочуузнатькакойтынавкус она указала на свою новую песню.

Как оказалось, снимок Бузова опубликовала не ради внимания поклонников к ее личной жизни. При помощи откровенного фото звезда привлекла внимание к своей новой песне. Бузова часто рекламирует свои композиции в Instagram, новый «обнаженный» снимок не стал этому исключением.

Несмотря на то, что в комментариях она указала хештеги и анонсы своей песни, пользователи увидели в снимке иной смысл. По мнению поклонников, звезда таким образом интригует пользователей на тему ее отношений с Батрутдиновым.

В комментариях пользователи оценили фигуру обнаженной Бузовой. Однако, нашлись и те, кто осудил звезду за излишнюю откровенность. Более того, ей указали на то, что все свои песни она посвящает событиям личной жизни. Снимок Бузовой набрал множество лайков и комментариев. Ее фотографии всегда привлекают внимание пользователей. Так, поклонники Ольги Бузовой нашли на ее фото НЛО.