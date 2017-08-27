Стала известна причина смерти музыканта Том Петти

Стала известна причина смерти музыканта Том Пети. Бывший фронтмен группы The Heartbreakers скончался на 67-ом году жизни.

Эксперты смогли озвучить точную причину смерти знаменитого американского музыканта Тома Петти. Он скончался в октябре прошлого года от случайной передозировки лекарственных препаратов.

Сообщается, что музыкант после сердечного приступа упал и сломал ногу. Затем он на протяжении долгого времени испытывал серьезные неутихающие боли. Так как рокер планировал возобновить свой гастрольный график, он начал активно принимать лекарственные препараты.

Среди них одновременно оказались таблетки от обезболивания, против стресса и депрессии, седативные препараты и снотворное. Весь этот убийственный коктейль остановил сердце прославленного певца и гитариста.

Примечательно, что врачи на протяжении суток боролись за его жизнь в клинике Лос-Анджелеса, однако восстановить подорванное здоровье оказалось невозможно.

Том Петти стал всемирно известен благодаря работе в группе The Heartbreakers. Позже он записал несколько сольных альбомов. На момент смерти артисту было 66 лет.