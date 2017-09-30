Кардашьян после рождения ребенка пристрастилась к эроснимкам

Американская модель Ким Кардашьян после рождения ребенка пристрастилась к эротическим снимкам. Знаменитость выложила в Instagram откровенное фото.

37-летняя модель из США Ким Кардашьян зачастую шокирует собственных фанатов своим поведением.

В этот раз подписчики на ее аккаунт в социальной сети Instagram обнаружили откровенный черно-белый снимок. На нем знаменитость позирует фотографу в постели с полностью оголенной грудью. Впрочем, снимок попал в социальные сети только после того, как интимные места были немного замазаны в программе-редакторе.

Известно, что Кардашьян вместе со своим супругом недавно стали родителями третьего ребенка. Знаменитая пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери из-за возможных проблем при родах у самой фотомодели и ее будущего малыша.

Как рассказала журналистам сама Кардашьян, она решилась на такой шаг после рассмотрения нескольких возможных вариантов.