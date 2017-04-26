СМИ: Стало известно имя возлюбленного Анджелины Джоли

Стало известно имя нового возлюбленного американской популярной актрисы Анджелины Джоли. Об этом сообщают западные таблоиды.

42-летняя звезда Голливуда Анджелина Джоли, возможно, обзавелась новым ухажером. Им мог стать создатель киноленты «Сначала они убили моего отца» Прач Ли. Американские таблоиды приметили, что в последнее время Джоли часто стала появляться на улицах в его компании.

Известно также, что кинорежиссер уже познакомился с многочисленными детьми бывшей супруги Брэда Питта и успел наладить с ними положительный контакт. Папарацци проникли чуть дальше, чем полагается и представили ряд снимков, которые свидетельствуют о новых взаимоотношениях между Джоли и Ли.

Ранее знаменитая актриса заявляла неоднократно журналистам, что разводный процесс с ее бывшим мужем надолго вывел ее из колеи и она не готова к новым отношениям. Джоли в последнее время посвящала свое время только детям. Не так давно близкие знакомые секс-символа Голливуда проговорились, что Джоли уже готова завести любовника.