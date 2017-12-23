Поклонники Ольги Бузовой нашли на ее фото НЛО

Поклонники Ольги Бузовой стали уфологами, на последних ее снимках они увидели НЛО. По мнению пользователей, за ведущей «Дома-2» в Таиланде следят пришельцы.

Звезда, которая сейчас покорила профессию не только телеведущей, но и певицы, сейчас отдыхает в Таиланде. Там Ольга Бузова часто фотографируется и делится снимками в своем Instagram. На одном из ее недавних снимков пользователи рассмотрели очертания НЛО.

На фотографии Ольга Бузова радуется жизни и рассказывает о подготовке к своему Дню Рождения. К предстоящему празднику она решила побаловать своих подруг и всех их свозила в спа. Бузова позирует на фоне красивого пейзажа и всем своим видом демонстрирует радость от отдыха.

Однако, внимание поклонников привлек странный объект, которые юзеры назвали НЛО. За Ольгой Бузовой, в дали, виднеется фигура, которая по своей форме явно похожа на корабль пришельцев. Поклонники звезды утверждают, что за их любимицей в Таиланде следят инопланетяне. Скептики отметили, что НЛО может быть не объектом пришельцев, а простым небольшим островом. Также многие указали, что на снимке может быть что угодно, но никак не НЛО.