Подруги Ольги Бузовой не спали всю ночь, чтобы поздравить именинницу

Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала, что её подруги не спали всю ночь, чтобы поздравить именинницу. По словам знаменитости, рано утром девушки устроили ей некий сюрприз.

Детали праздника Ольга Бузова пообещала представить позже в видеоролике. Подписчики раскритиковали то, как все девушки на показанном снимке поставили ноги. По их словам, получилось не очень красиво. Некоторые также заявили, что возможны определённые деформации, и ноги нужно и вовсе лечить, как сообщает «Версия Инфо».

Они поинтересовались, почему у артистов появилась тенденция именно в таких позах фотографироваться. Однако большая часть поклонников просто поздравляли Ольгу Бузову с днём рождения. Стоит отметить, что 20 января певице исполнилось 32 года. В настоящее время она в Таиланде, уже удивляя поклонников предполагаемыми переменами на личном фронте, чему последние радуются, желая в своих поздравлениях Ольге Бузовой обрести семейное счастье.