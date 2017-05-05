Актриса из "Ментов" Мельникова оказалась парализована после ДТП

Актриса из популярного сериала "Менты" Анастасия Мельникова рассказала о пережитом параличе после ДТП. Такой информацией из прошлого она поделилась с телеведущей Кирой Прошутинской.

В эфире передачи "Жена. История любви" 48-летняя знаменитость поведала об обстоятельствах автокатастрофы, в которой серьезно пострадала. Тогда она находилась замужем за Вячеславом Тельновым. После аварии Анастасию Мельникову парализовало на несколько месяцев. При этом появились проблемы с памятью и речью. Медики не давали обнадеживающих предположений.

В период лечения Вячеслав Тельнов проявил себя, как любящий супруг, и оказывал сильную поддержку своим вниманием. После восстановления артистка вернулась на театральную сцену и вскоре приступила к съемкам "Улиц разбитых фонарей". Муж, который ранее требовал постоянного присутствия дома, долго терпел, однако через десять лет самостоятельно разорвал отношения. За это Анастасия Мельникова выразила ему благодарность.