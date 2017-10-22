Актриса, "завалившая" соцсети "голыми" фото, пожаловалась на домогательства

20-летняя американская актриса Белла Торн, которая известна по хоррору "Ужасы Амитивилля: Пробуждение", призналась в том, что в детстве часто подвергалась сексуальным домогательствам. Она отметила, что следует поддержать жертв сексуального насилия.

Актриса на своей странице в социальной сети пожаловалась на то, что в детстве она подвергалась сексуальным домогательствам, а также призвала поддержать жертв насилия. Белла Торн отметила, что была подвергнута сексуальному насилию с того дня, как себя помнит, и где-то до 14 лет. Она рассказала, что однажды она нашла в себе силы запереть дверь, под которой просидела всю ночь. С того момента она больше не позволяла никому к себе домогаться.

Самое интересное того, что страничка Торн в социальной сети просто пестрит снимками с содержимым эротического характера. Актриса демонстрирует свое тело в нижнем белье, а также появляется на публике в довольно открытых нарядах, не скрывающих ее прелестей.