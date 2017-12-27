После рождения дочери Ким Кардашьян демонстрирует сексуальность

Ким Кардашьян, недавно ставшая мамой в третий раз, решила поделиться с поклонниками интимными фото. Звезда реалити-шоу продолжает открыто демонстрировать свою сексуальность.

Недавно Ким Кардашьян и Канье Уэст вновь стали родителями. Появлению в семье третьего ребенка пара обязана суррогатной матери. Малышка чувствует себя хорошо, а Ким уже наладила с ней материнскую связь. Несмотря на новые заботы, Кардашьян продолжает радовать поклонников интимными фото. Накануне звезда реалити-шоу пожелала своим подписчикам в Instagram спокойной ночи особым образом. Снимок на капоте роскошного авто в одном нижнем белье пришелся по вкусу представителям сильного пола, публикацию оценили более миллиона пользователей.

Красотка не стала на этом останавливаться и утром снова восхитила фанатов «голым» фото. На этот раз звезда запечатлена на постели полностью обнаженной. Такая откровенность понравилась более полутора миллионам фанатов.