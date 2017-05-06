Ольга Бузова случайно продемонстрировала интимное место

Ольга Бузова продолжает свой фотоотчет с отдыха. На этот раз певица случайно сфотографировала интимное место и выставила снимок на всеобщее обозрение.

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает отрываться по полной в Таиланде. На днях артистка отправилась в морскую прогулку на яхте и выложила соответствующее фото в личном микроблоге в Instagram. Только одного не заметила Бузова – снимок получился уж очень пикантным: вместе с «прелестями» фигуры, она продемонстрировала еще и интимное место. Ведущая запечатлена на фоне моря в синем купальнике и круглых очках, за которые ее уже прозвали «бабкой». Низ купальнике оказался уж очень узким, что и подметили подписчики. В комментариях пользователи раскритиковали Бузову за откровенный снимок, отметив, что ей, возможно, «там брендами натерло».

Несмотря на негативные комментарии, нашлись и те, кто оценили новую публикацию, а некоторые подписчицы уже сбились со счету, сколько у Ольги Бузовой купальников.