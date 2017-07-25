Балерина Анастасия Волочкова после жарких Мальдив окунулась в бочку со льдом по случаю Крещения. Подписчики раскритиковали знаменитость за неприглядный для такого купания вид.

Волочкова выставила снимок в Instagram, где была в купальнике канареечного цвета. В подписи к фотографии балерина пожелала мира и добра своим поклонникам, отметив, что хоть и было холодно после Мальдив окунаться в бочку со льдом, однако она всегда следует традиции. Также Анастасия Волочкова упомянула, что завтра у неё день рождения, а это «последний день Козерога», порадовавшись именно такой дате.

Поклонники заявили, что знаменитость могла бы одеться и скромнее, если захотела соблюсти традицию. По мнению одной подписчицы, более уместным был бы сплошной чёрный купальник. Интернет-пользователи назвали снимок очередной «показухой» от Анастасии Волочковой. Некоторые также поразились, как она могла в одном посте сочетать рассуждения о православной традиции и гороскопах, с возмущением прося определиться, как сообщает «Версия Инфо».