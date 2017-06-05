Американцы рассказали журналистам о самых необычных местах для секса

Американцы рассказали журналистам о самых необычных местах, где у них был секс. Эти рассказы опубликовали в журнале Vice.

Многие жители США совершали половой акт на природе. Одна девушка сообщила, что из-за отсутствия жилья у парня им пришлось уединяться в лесу. Другая, побывавшая в аналогичной ситуации, отметила полчища лесных комаров, которые попортили приятные впечатления. Марго 37-ми лет поделилась, что однажды ей выпала возможность заняться любовью на одном из знаменитых кругов в поле, авторство которых приписывают инопланетянам. А по словам 37-летнего Лекса, ему довелось испытать секс на цветущей яблоне.

Помимо природных объектов, американские граждане часто посещают для секса общественные места. Желание застает их в детской горке-трубе, на кресле Санта-Клауса в торговом центре, атракционах аквапарка и лужайках колледжа.

Отдельного внимания удостаиваются подземные помещения. 45-летний Бен совокуплялся в монастырском подвале, а 32-летний Стив рассказал о сексе втроем в катакомбах Парижа.