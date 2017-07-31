Малахов рассказал о своем состоянии после "страшного ДТП"

Буквально недавно социальные сети всколыхнула шокирующая новость о том, что известный телеведущий Андрей Малахов попал в ДТП и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Телеведущий опроверг данные слухи, назвав происходящее "бредом".

18 января в соцсетях стали появляться сообщения о том, что Малахов попал в страшное ДТП, в результате чего получил серьезные травмы. Отмечалось, что врачи якобы делают все возможное, что спасти телеведущего, что сейчас он находится в тяжелом, чуть ли не критическом состоянии. Писали, что ДТП с Малаховым произошло во вторник, 16 января.

На своей странице в соцсети Малахов решил развеять данные сплетни, отметив, что все написанное является бредом. Он не попадал ни в какие аварии, и уж тем более не находится в больнице при смерти. После опровержения самого телеведущего скандальная новость тут же пропала из соцсетей.